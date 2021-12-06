Заменили украинские каналы российскими: трем донецким инженерам сообщили подозрения

Трое работников государственного телекоммуникационного предприятия в течение 2014-2016 лет, в сговоре с оккупантами, прекратили работу более чем 30 украинских теле- и радиоканалов, заменив их на российские.

"Своими противоправными действиями подозреваемые способствовали формированию у населения мнения о якобы не легитимности украинской власти и законности оккупационного режима", - пишет пресс-служба.

Своим поступком подозреваемые, в возрасте 37, 49 и 60 лет, способствовали деятельности оккупанта и распространяли запрещенные российские и оккупационные каналы теле - и радиовещания.