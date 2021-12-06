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Заменили украинские каналы российскими: трем донецким инженерам сообщили подозрения

Автор: Сергей Пышкин

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении трем инженерам. Они на протяжении 2014-2016 годов заменяли украинские теле- и радиоканалы на российские.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Трое работников государственного телекоммуникационного предприятия в течение 2014-2016 лет, в сговоре с оккупантами, прекратили работу более чем 30 украинских теле- и радиоканалов, заменив их на российские.

"Своими противоправными действиями подозреваемые способствовали формированию у населения мнения о якобы не легитимности украинской власти и законности оккупационного режима", - пишет пресс-служба.

Своим поступком подозреваемые, в возрасте 37, 49 и 60 лет, способствовали деятельности оккупанта и распространяли запрещенные российские и оккупационные каналы теле - и радиовещания.

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