Замена Любченко. Что известно о претенденте на кресло первого вице-премьера Юлии Свириденко

Комитет по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать Верховной раде принять заявление об увольнении первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко . Главный претендент на его место Юлия Свириденко, которую накануне утвердила фракция "Слуг народа".

Что о ней известно - подробней в материале РБК-Украина .

Юлия Свириденко родилась и долгое время работала в Чернигове. По образованию - экономист. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет. Кроме основного образования, Свириденко также обучалась на различных последипломных программах.

После окончания университета Юлия Свириденко в 2008 году начала работать экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" в Киеве (компания работает на рынке недвижимости). Через три года - в 2011 году - Юлия Свириденко покинула компанию, так как была назначена главой Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китайская Народная Республика).

На своем посту Юлия занималась привлечением китайских инвесторов в Украину. По результатам работы Постоянного представительства в Чернигове было зарегистрировано предприятие "Эко-Втор" со 100% иностранными инвестициями.

На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником главы Черниговской ОГА, а с августа 2015 года - начальником Департамента экономического развития в этой же администрации.

С сентября 2017 была и. о., а с 2018 первым замглавы Черниговской ОГА, несколько месяцев исполняла обязанности губернатора региона.

За время ее деятельности, писали СМИ, в период с 2015 по 2017 год, на разных должностях в Черниговской ОГА, в экономику области поступило более 340 млн долларов США прямых иностранных инвестиций (их общий объем составил 430 млн долларов США). По темпу роста инвестиций в 2017 году Черниговщина заняла первое место в Украине.

В 2019 году Свириденко пригласили в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства на должность замминистра, а затем с июля 2020 - первого заместителя. В ее обязанности входило формирование и реализация государственной политики в сфере труда и занятости населения, а также в сфере промышленной и ценовой политики.

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.