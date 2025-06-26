Заманив на "побачення з дівчиною". У Києві зрадник намагався підірвати військового

Деталі справи

Ворожий агент, як пише СБУ, мав вчинити серію терактів у північних регіонах України.

Одним із завдань була ліквідація військового Національної гвардії у Києві. Для цього він заманив воїна в один зі столичних дворів під виглядом "побачення" із дівчиною з "чата для знайомств". Коли військовий прибув на локацію - росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, що був припаркований поруч з "місцем побачення". Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Фото: у Києві зрадник намагався підірвати військового (t.me/SBUkr)

Агентом РФ виявився 19-річний мешканець Київської області, який шукав "легкого заробітку" на Telegram-каналах. Після вербування він оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку.

Після цього придбав скутер, встановив СВП у багажнику й доправив його до місця запланованого теракту.

"Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки у Чернігівській області, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим - підготовка нового теракту", - додає СБУ.

Агента РФ було затримано "по гарячих слідах". Під час обшуку вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт. Йому загрожує 12 років тюрми.