Замахи на Зеленського, Буданова і не лише. На що ставить Кремль і в чому прорахунок РФ

Не перший замах

Ще на початку 2023 року видання Independent повідомило, що на життя Володимира Зеленського робили замах понад 12 разів. Як мінімум дві з них вдалося запобігти завдяки розвідданим США, які до Києва ще до повномасштабного вторгнення Росії особисто привіз директор ЦРУ Вільям Бернс.

А сам Зеленський у листопаді 2023 року говорив, що пережив п'ять замахів на своє життя. У березні 2024 року керівник розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв розповів, що Кремль ще до війни вислав в Україну елітні підрозділи диверсантів, які вже під час вторгнення мали захопити урядовий квартал і вбити найвище керівництво країни.

Диверсанти зайшли в Україну з Білорусі, частині з них вдалося потрапити до Києва. За словами Грозєва, це були ті самі люди, які підірвали склади в Чехії, Болгарії, отруїли болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрева, а також Сергія та Юлію Скрипалів. Очевидно, йшлося про Олександра Петрова та Руслана Боширова (справжні імена яких Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін – ред.)

Президент Володимир Зеленський (фото: сайт Офісу президента)

Їхні плани вдалося зірвати, тому їх настрої змінилися – вони перестали вірити у здійснення своїх планів і дедалі частіше критикували своє керівництво за погано сплановані операції. Частину диверсійної групи було ліквідовано, решта пішла "в тил".

Про те, що на Зеленського готували замах, заявив голова ГУР Кирило Буданов. За його словами, російські спецслужби "всерйоз, ретельно планували, проводили підготовчі заходи". Але, очевидно, мети їм не вдалося досягти через ефективну роботу українських спецслужб.

Сам Буданов також неодноразово заявляв, що росіяни готують на нього замах. Про останню спробу, до якої РФ залучила людей з України, він заявив 22 квітня, зазначивши, що у Кремля нічого не вийде.

"Це на користь росіян, це правда. Вони планують залучення людей і тут. Це нормальна, оперативна для них робота", - продовжив Кирило Буданов.

Загалом відомо про 10 спроб ліквідувати главу українського ГУР, про що говорив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. За його словами, одна зі спроб була тоді, коли росіяни вдарили ракетою в офіс ГУР.

"Загалом, сумарно більше десяти. Це з 2014 року... Незважаючи на ці численні замахи ГУР Міноборони, ні на одну годину, ні на одну хвилину не припиняло своєї діяльності. Усі працювали також і в місці постійної дислокації відомства. Це ж стосується командира та всієї команди", - сказав Юсов.

До цих подій, у грудні 2022 року в СБУ заявили, що запобігли спробі замаху на вбивство Буданова та тодішнього голови Міністерства оборони Олексія Резнікова. За словами голови Служби безпеки Василя Малюка, росіяни постійно працюють над тим, щоб втілити свої плани у життя.

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"Працюють вони не тільки на мене, а на багатьох високопосадовців у нашій країні. Відносно нещодавно була підготовка замаху на мого побратима Кирила Буданова та міністра оборони Резнікова", - розповів Малюк.

За його словами, росіяни відправили в Україну виконавця, а до цього росіяни ставили "перевірочне завдання" існуючій ворожій агентурі в країні з ліквідації одного військовослужбовця. Однак він не сказав, про кого йдеться.

"Для початку вони платили 100 тисяч доларів, щоб усе це почати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він (виконавець - ред.) через третю країну. Таких історій не одна, їх до 10", - зазначив Малюк.

На початку серпня 2022 року в СБУ доповіли, що затримали кілерів, які планували вбивство Буданова та Резнікова. Групу людей, які готували замах, сформували кадрові співробітники військової розвідки РФ. До складу групи увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська. За завданням Москви, він шукав кілера для вбивств на замовлення. СБУ затримала групу у Ковелі.

У листопаді 2023 року в ГУР повідомили про те, що дружину Кирила Буданова Маріану отруїли важкими металами.

Масштабний замах

7 травня в СБУ повідомили, що запобігли масштабному замаху росіян не лише на президента, а й на керівництво силових відомств. Цього разу у Кремлі вирішили залучити до свого плану співробітників УДО (Управління державної охорони – ред.), які "зливали" російським спецслужбам секретну інформацію про переміщення представників української влади та силовиків. За інформацією співрозмовників РБК-Україна, в операції брав участь начальник одного із департаментів УДО Андрій Гук.

Буданова росіяни планували ліквідувати перед Великоднем. За планом Кремля, завербований агент мав спостерігати за переміщеннями Буданова, передати координати будинку глави ГУР і вже за цим місцем росіяни мали вдарити ракетою. В опублікованій СБУ розмові куратора "кротів" ФСБ Дмитра Перліна та агента перший говорить про те, що по дому Буданова має бути здійснено потрійний удар як "сендвіч" - ракетою, дроном та ще однією ракетою.

Хід спецоперації з вистеження та затримання агентів ФСБ контролював особисто Василь Малюк. За його словами, злочинці мали спочатку взяти в заручники президента, а потім убити. Цей акт мав стати нібито "подарунком" до інавгурації російського диктатора Володимира Путіна.

Ставка на розвал України

Росіяни, організовуючи замах на керівництво держави, сподіваються у такий спосіб виграти війну. Вони виходять із помилкового твердження про те, що ключовою фігурою для українців є президент, хоч би ким він був, а не сама по собі держава, зазначає український політолог Володимир Фесенко.

"Безумовно, зараз ставка була на те, що ми "посипемося". Вони ж виходять з дуже банальної думки, вони міряють по собі – що ключова постать керівника, першої особи. Для них держава, національна ідентичність нічого не означає, вони виходять із того, що України як такої немає. Вони не думали, що люди воюватимуть за Україну, що українці – це нація. Вони думали – вб'ємо президента і все, держава посипеться", - зазначив експерт.

Якби росіянам вдалося задумане, згідно із законом главою держави було б тимчасово призначено речника Верховної Ради, посаду якого обіймає Руслан Стефанчук. Але, на думку експерта, він не має авторитету Зеленського, тому в країні почалися б процеси дестабілізації.

"Я не думаю, що це призвело б до фатальних наслідків, все ж таки є військове керівництво, яке б продовжувало здійснювати свою роботу, але в політичному сенсі виникла б проблема заміни президента і людини з таким же авторитетом, як у Зеленського, зараз би не знайшлося. Потрібен був би час. І цим могли б скористатися на якийсь час росіяни та російські війська", – зазначив Фесенко.

Швидше за все, в країні сформувався б тимчасовий уряд, який складався б із ключових політичних постатей. Також виникла б проблема виборів, які неможливо проводити в умовах воєнного стану.

"Максимум, що можливо – це створення колективного керівництва країни, яке взяло б на себе управління обороною країни і так далі, все ж таки країна в ситуації війни та ситуація на фронті непроста", – додав експерт.