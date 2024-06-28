Замах на Садикова: Казахстан відмовляється видавати Україні підозрюваних

Казахстан не екстрадуватиме в Україну підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова.

Про це заявив глава сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахську службу " Радіо Свобода ".

Він зазначив, що Генпрокуратура казахстану бере участь у розслідуванні замаху та контактує з українськими колегами.

За словами Ашимбаєва, будь-які версії про те, що Казахстан був причетний до спроби вбивства опозиціонера Садикова, не відповідають реальності та є провокаціями.

Глава сенату уточнив, що Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного у замаху.

"Це загалом, не щодо цієї ситуації, а загалом принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам", - пояснив Ашимбаєв.