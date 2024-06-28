Покушение на Садыкова: Казахстан отказывается выдавать Украине подозреваемых

Казахстан не будет экстрадировать в Украину подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова.

Об этом заявил глава сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахскую службу " Радио Свобода ".

Он отметил, что Генпрокуратура казахстана участвует в расследовании покушения и контактирует с украинскими коллегами.

По словам Ашимбаева, любые версии о том, что Казахстан был причастен к попытке убийства оппозиционера Садыкова, не соответствуют реальности и являются провокациями.

Глава сената уточнил, что Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении.

"Это в целом, не в отношении этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам", - объяснил Ашимбаев.