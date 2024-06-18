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Замах на казахського журналіста у Києві. Розпочато досудове розслідування

Фото: розпочато досудове розслідування щодо замаху на казахського журналіста у Києві (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного казахського журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

Спроба замаху сталась у Шевченківському районі Києва неподалік будинку, де мешкає журналіст. 

Згідно з попередньою інформацією, під час спроби замаху невідомий з пістолетом підбіг до машини, де на той момент перебував журналіст, а також його дружина та здійснив кілька пострілів. Після цього злочинець втік. 

Додамо, що потерпілим є казахський журналіст опозиціонер Айдос Садиков. Разом з дружиною він проживає в Україні з 2014 року. 

Наразі журналіст перебуває у важкому стані у лікарні

"Правоохоронцями вживаються заходи для встановлення особи нападника", - додає прокуратура. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Запоріжжі відбувся замах на місцевого посадовця Максима Денщіка. Постраждалий помер у лікарні.

Також у Полтавській області було затримано банду, яка готувала вбивство поліцейського та місцевого депутата.

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Київ