Покушение на казахского журналиста в Киеве. Начато досудебное расследование
Прокуратура начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство 56-летнего казахского журналиста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.
Попытка покушения произошла в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где живет журналист.
Согласно предварительной информации, во время попытки покушения неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где на тот момент находился журналист, а также его жена и произвел несколько выстрелов. После этого преступник скрылся.
Добавим, что пострадавшим является казахский журналист оппозиционер Айдос Садыков. Вместе с женой он проживает в Украине с 2014 года.
Сейчас журналист находится в тяжелом состоянии в больнице.
"Правоохранителями принимаются меры для установления личности нападавшего", - добавляет прокуратура.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Запорожье произошло покушение на местного чиновника Максима Денщика. Пострадавший скончался в больнице.
Также в Полтавской области была задержана банда, которая готовила убийство полицейского и местного депутата.
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