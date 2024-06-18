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Покушение на казахского журналиста в Киеве. Начато досудебное расследование

Вторник 18 июня 2024 15:54
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Покушение на казахского журналиста в Киеве. Начато досудебное расследование Фото: начато досудебное расследование относительно покушения на казахского журналиста в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство 56-летнего казахского журналиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

Попытка покушения произошла в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где живет журналист.

Согласно предварительной информации, во время попытки покушения неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где на тот момент находился журналист, а также его жена и произвел несколько выстрелов. После этого преступник скрылся.

Добавим, что пострадавшим является казахский журналист оппозиционер Айдос Садыков. Вместе с женой он проживает в Украине с 2014 года.

Сейчас журналист находится в тяжелом состоянии в больнице.

"Правоохранителями принимаются меры для установления личности нападавшего", - добавляет прокуратура.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Запорожье произошло покушение на местного чиновника Максима Денщика. Пострадавший скончался в больнице.

Также в Полтавской области была задержана банда, которая готовила убийство полицейского и местного депутата.

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