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Заступника мера у Київській області затримали на хабарі

Новини » Надзвичайні події    22.05.2019 - 14:05
Заступника мера у Київській області затримали на хабарі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовець вимагав 2,5 тис. доларів

Прокуратура Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала на одержанні хабаря заступника міського голови Васильківської міської ради Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури у Facebook

Зазначається, що посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. доларів за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок, розташованих в межах Васильківського району.

Затриманій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: затрмання хабарника (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі депутата Чернігівської міської ради - голову постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відноси, а також директора комунального підприємства "Чернігівбудінвест".

РБК-Україна писало, що співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області. 

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