Заступника мера у Київській області затримали на хабарі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовець вимагав 2,5 тис. доларів

Прокуратура Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала на одержанні хабаря заступника міського голови Васильківської міської ради Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури у Facebook.

Зазначається, що посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. доларів за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок, розташованих в межах Васильківського району.

Затриманій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: затрмання хабарника (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі депутата Чернігівської міської ради - голову постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відноси, а також директора комунального підприємства "Чернігівбудінвест".

РБК-Україна писало, що співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області.