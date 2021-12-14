Залужный о возможном нападении РФ: военные готовы, но ответ должен быть консолидированным

По словам Залужного, Российская Федерация представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств. Он отметил, что агрессор пытается не только вернуть страну в сферу своего влияния, но и подорвать евроатлантическую и европейскую безопасность.

"Поэтому ответ агрессору должен быть консолидированным", - отметил Залужный.

В то же время главнокомандующий ВС отметил, что Российская Федерация делает все, чтобы дипломатические площадки было невозможно реанимировать.

"Россия приложила все усилия для того, чтобы исключить верификацию соблюдения договоренностей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Я говорю о работе ОБСЕ. Сейчас на оккупированных территориях эта миссия почти не работает", - отметил Залужный.

Агрессор прикладывает усилия, чтобы Украина вела прямые переговоры с ОРДЛО, а с России тем временем сняли все санкции из-за того, что она якобы не является стороной конфликта.

"Мы как военные готовы к любому развитию ситуации. Но должен быть дипломатический путь, хотя Россия предпринимает сверхусилия, чтобы эти площадки не работали, заставляя Украину вести прямые переговоры с ОРДЛО", - сказал главнокомандующий ВСУ.