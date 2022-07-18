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Залужный об успехах на фронте: нам удалось стабилизировать ситуацию

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook_com_vzaluznyj)
Автор: Артем Горовенко

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронтах борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В частности, он сообщил о том, что провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал об оперативной обстановке.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая", - отметил Залужный.

По его словам, важным фактором стала поставка ракетных систем HIMARS, которые наносят прицельные удары по российским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива.

"Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу", - добавил он.

Напомним, ранее в Пентагоне признали, что HIMARS оказывают существенное влияние на ход войны в Украине. Эти системы способны наносить удары на расстояние до 80 километров.

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Соединенные Штаты АмерикиВалерий ЗалужныйВойна России против Украины