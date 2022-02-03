Залужный о силовом сценарии возвращения ОРДЛО и Крыма: нет таких планов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что силовой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма не рассматривался и не готовится. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, почему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Право на владу".
"Должен успокоить президента Российской Федерации (Владимира Путина - ред.) и жителей России о том, что никаких распоряжений и разговоров о планировании военной операции по вхождению (ВСУ - ред.) на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма не ведется и не велось", - сказал Залужный.
Главком подчеркнул, что ни единого разговора о силовом сценарии возвращения оккупированных Россией территорий не было.
Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов объяснил, почему не рассматривается силовой сценарий возвращения оккупированных украинских территорий.
"Если разворачивать такие операции, то обязательно будут жертвы среди мирного населения. Мы ответственная страна и не можем этого допустить. Если кто-то считает, что можно взрывать какие-то дома на Каширке (теракт на Каширском шоссе в Москве в 1999 году - ред.), можно делать все что угодно со своим народом, мы ответственная страна", - сказал Данилов.
По его словам, нужно понимать, что Украина не может этого сделать, поскольку на этих территориях живут люди.
Отметим, Данилов также подчеркнул, что на сегодня военный сценарий возвращения оккупированного Крыма является невозможным.
Напомним, ранее Владимир Путин высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем.