Залужный о силовом сценарии возвращения ОРДЛО и Крыма: нет таких планов

"Должен успокоить президента Российской Федерации (Владимира Путина - ред.) и жителей России о том, что никаких распоряжений и разговоров о планировании военной операции по вхождению (ВСУ - ред.) на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма не ведется и не велось", - сказал Залужный.

Главком подчеркнул, что ни единого разговора о силовом сценарии возвращения оккупированных Россией территорий не было.

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов объяснил, почему не рассматривается силовой сценарий возвращения оккупированных украинских территорий.

"Если разворачивать такие операции, то обязательно будут жертвы среди мирного населения. Мы ответственная страна и не можем этого допустить. Если кто-то считает, что можно взрывать какие-то дома на Каширке (теракт на Каширском шоссе в Москве в 1999 году - ред.), можно делать все что угодно со своим народом, мы ответственная страна", - сказал Данилов.

По его словам, нужно понимать, что Украина не может этого сделать, поскольку на этих территориях живут люди.