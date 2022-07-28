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Залужный провел телефонный разговор с начальником генштаба Канады: что обсуждали

Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ.

В ходе разговора Залужный поблагодарил генерала за военную помощь Украине в условиях полномасштабной российской агрессии. Также генералы предметно обсудили ход и объемы очередных поставок вооружения и техники для ВСУ.

Ранее в Минобороны Канады заявили, что у России, вероятно, больше нет военных сил и средств для реализации своих амбиций в Украине.

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