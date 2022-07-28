Залужний провів телефонну розмову з начальником Генштабу Канади: що обговорювали

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Уейном Дональдом Ейром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ.
В ході розмови Залужний подякував генералу за військову допомогу Україні в умовах повномасштабної російської агресії. Також генерали предметно обговорили хід і обсяги чергових поставок озброєння і техніки для ЗСУ.
Раніше в Міноборони Канади заявили, що у Росії, ймовірно, більше немає військових сил і засобів для реалізації своїх амбіцій в Україні.
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