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Залужний закликав надати Україні зброю дальньої дії

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Київ, Четвер 26 травня 2022 13:54
Залужний закликав надати Україні зброю дальньої дії Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Валерія Поліщук

Збройним силам України допомагає вибувати російських окупантів з української землі Західне озброєння і техніка. Однак зараз українські військові дуже потребують зброї дальньої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожен населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає Західне озброєння і техніка", - написав він.

Залужний підкреслив, що зараз Заходу не можна зволікати з наданням нового озброєння.

"Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Разом з тим, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дозволять вражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які захищали світ від рашизму", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав зброя, яку реально може дати Німеччина.

Раніше український посол у Берліні Андрій Мельник звинуватив німецького канцлера Олафа Шольца у тому, що він не хоче постачати Україні важку зброю.

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Валерій Залужний Збройні сили України Допомога Україні Війна Росії проти України
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