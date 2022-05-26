Залужний закликав надати Україні зброю дальньої дії

Збройним силам України допомагає вибувати російських окупантів з української землі Західне озброєння і техніка. Однак зараз українські військові дуже потребують зброї дальньої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram .

"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожен населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає Західне озброєння і техніка", - написав він.

Залужний підкреслив, що зараз Заходу не можна зволікати з наданням нового озброєння.

"Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Разом з тим, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дозволять вражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які захищали світ від рашизму", - додав він.