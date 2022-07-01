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Залужный показал работу польских САУ "Краб" на фронте (видео)

Фото: польские САУ "Краб" (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные активно применяют польские самоходные артиллерийские установки "Краб". В Генштабе ВСУ показали их работу на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы - первая армия мира. Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогают вооружения, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами. На видео - работа польских САУ "Краб". Вместе к победе", - написал Залужный.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) в ближайшие дни анонсируют передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня (HIMARS).

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