ВСУ показали первое боевое применение M270 MLRS (видео)

"Вооруженные силы Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к победе!"- отметил генерал.

В то же время Залужный обнародовал видео, на котором украинские военные демонстрируют работу дальнобойной РСЗО М270.

"Оружия много не бывает, чем больше оружия - тем лучше. Военный не может сказать, что у него достаточно вооружения", - подчеркнул в ролике один из бойцов ВСУ.