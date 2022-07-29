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ВСУ показали первое боевое применение M270 MLRS (видео)

Фото: Залужный отреагировал на оказанную партнерами помощь ВСУ (facebook.com.vzaluznyj)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины благодарны партнерам за военную помощь и поддержку. В частности за поставку реактивных систем залпового огня М270.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Вооруженные силы Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к победе!"- отметил генерал.

В то же время Залужный обнародовал видео, на котором украинские военные демонстрируют работу дальнобойной РСЗО М270.

"Оружия много не бывает, чем больше оружия - тем лучше. Военный не может сказать, что у него достаточно вооружения", - подчеркнул в ролике один из бойцов ВСУ.

Напомним, министр обороны Алексей Резинков 15 июля проинформировал, что Украина получила первые делекобойные реактивные системы залпового огня M270. Эти РСЗО используются и для запуска тактических ракет.

Минимальная дальность стрельбы - 2 000 метров, максимальная - от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда. Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.

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