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Залужный об отражении масштабной агрессии России: армия готовится постоянно

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Киев, Вторник 31 августа 2021 16:53
Залужный об отражении масштабной агрессии России: армия готовится постоянно Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (kanaldom tv)
Автор: РБК-Украина

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, считает, что украинская армия готова к отражению широкомасштабной агрессии Российской Федерации. По его словам, войска готовятся к этому каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его заявление в эфире телеканала "Дом".

В частности, он считает, что на сегодня армия отрабатывает планы и задачи для подготовки к возможному вторжению.

"Плюс, у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии. Я имею в виду и в численном и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражение широкомасштабной агрессии", - отметил Залужный.

Он также добавил, что Вооруженные силы будут готовы к агрессии.

"Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность - подготовке к отражению широкомасштабного наступления", - подчеркнул Залужный.

Напомним, ранее Залужный заявлял, что украинской армии нужно готовиться к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий.

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Вооруженные силы Украины Российская Федерация
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Залужный об отражении масштабной агрессии России: армия готовится постоянно
Залужный об отражении масштабной агрессии России: армия готовится постоянно
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