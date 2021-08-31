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Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 16:53
Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (kanaldom tv)
Автор: РБК-Україна

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, вважає, що українська армія готова до відбиття широкомасштабної агресії Російської Федерації. За його словами, війська готуються до цього щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву в ефірі телеканалу "Дім".

Зокрема, він вважає, що на сьогодні армія відпрацьовує плани і завдання для підготовки до можливого вторгнення.

"Плюс, у нас є плани і програми, які дозволяють в найкоротші терміни наростити боєздатність армії. Я маю на увазі і в чисельному і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відбиття широкомасштабної агресії", - зазначив Залужний.

Він також додав, що Збройні сили будуть готові до агресії.

"Вони до цього готуються постійно, щодня. Цьому присвячена вся наша діяльність - підготовці до відбиття широкомасштабного наступу", - підкреслив Залужний.

Нагадаємо, раніше Залужний заявляв, що українській армії треба готуватися до ведення наступальних дій щодо звільнення окупованих територій.

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Збройні сили України Російська Федерація
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Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно
Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно
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