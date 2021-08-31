Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, вважає, що українська армія готова до відбиття широкомасштабної агресії Російської Федерації. За його словами, війська готуються до цього щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву в ефірі телеканалу "Дім" .

Зокрема, він вважає, що на сьогодні армія відпрацьовує плани і завдання для підготовки до можливого вторгнення.

"Плюс, у нас є плани і програми, які дозволяють в найкоротші терміни наростити боєздатність армії. Я маю на увазі і в чисельному і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відбиття широкомасштабної агресії", - зазначив Залужний.

Він також додав, що Збройні сили будуть готові до агресії.

"Вони до цього готуються постійно, щодня. Цьому присвячена вся наша діяльність - підготовці до відбиття широкомасштабного наступу", - підкреслив Залужний.