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У Залужного розповіли, скільки ще може тривати війна з Росією

Фото: головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров (скрін hromadske.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік.

Про це заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Der Spiegel.

"У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік", - заявив він.

За його словами, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти РФ на полі бою.

"Ми знаємо, що, враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові", - додав Назаров.

Він заявив, що відвоювати території вийде в рамках великого контрнаступу.

"Як наш великий наступ у Харкові, де ми розгромили багато сил противника і звільнили велику територію. Або як наступ у Херсоні", - додав генерал.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що на Україну з середини і до кінця весни чекають вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

При цьому Буданов заявляв, що цей рік може стати для України переможним і українці зможуть порадіти добрим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

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Війна Росії проти України