Залужного хотят "убрать"? В СНБО объяснили, что происходит на самом деле

Слухи о конфликте между Офисом президента и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого сейчас якобы хотят "убрать", является целенаправленной кампанией российских спецслужб. На самом деле, никакого конфликта не существует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
Так, по данным ЦПД, первая волна распространения нарратива о "конфликте" началась еще в мае, а вторая - в середине августа, после встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с представителями посольства США в Украине.
Главным источником распространения дезинформации, как утверждают в СНБО, оказалась "Сеть Шария", уже включенная в перечень вражеских ресурсов и других органов государственной власти.
Как сообщалось, генерал-майор Валерий Залужный стал новым главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. На этой должности он заменил Руслана Хомчака, который ушел в отставку, покинув свою должность по решению президента Владимира Зеленского.
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