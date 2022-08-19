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Залужного хотят "убрать"? В СНБО объяснили, что происходит на самом деле

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Слухи о конфликте между Офисом президента и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого сейчас якобы хотят "убрать", является целенаправленной кампанией российских спецслужб. На самом деле, никакого конфликта не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Так, по данным ЦПД, первая волна распространения нарратива о "конфликте" началась еще в мае, а вторая - в середине августа, после встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с представителями посольства США в Украине.

Главным источником распространения дезинформации, как утверждают в СНБО, оказалась "Сеть Шария", уже включенная в перечень вражеских ресурсов и других органов государственной власти.

Как сообщалось, генерал-майор Валерий Залужный стал новым главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. На этой должности он заменил Руслана Хомчака, который ушел в отставку, покинув свою должность по решению президента Владимира Зеленского.

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Валерий Залужный