Залужного хочуть "прибрати"? В РНБО пояснили, що відбувається насправді

Чутки про конфлікт між Офісом президента та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, якого наразі хочуть нібито "прибрати" є спрямованою кампанією російських спецслужб. Насправді ніякого конфлікту не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Так, за даними ЦПД, перша хвиля поширення наративу про "конфлікт" почалась ще в травні, а друга - в середині серпня, після зустрічі керівника Офісу президента Андрія Єрмака з представниками посольства США в Україні.

Головним джерелом поширення дезінформації, як стверджують в РНБО, виявилась "Мережа Шарія", що вже була включена до переліку ворожих ресурсів та інших органів державної влади.