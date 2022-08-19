Залужного хочуть "прибрати"? В РНБО пояснили, що відбувається насправді

Чутки про конфлікт між Офісом президента та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, якого наразі хочуть нібито "прибрати" є спрямованою кампанією російських спецслужб. Насправді ніякого конфлікту не існує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
Так, за даними ЦПД, перша хвиля поширення наративу про "конфлікт" почалась ще в травні, а друга - в середині серпня, після зустрічі керівника Офісу президента Андрія Єрмака з представниками посольства США в Україні.
Головним джерелом поширення дезінформації, як стверджують в РНБО, виявилась "Мережа Шарія", що вже була включена до переліку ворожих ресурсів та інших органів державної влади.
Як повідомлялося, генерал-майор Валерій Залужний став новим головнокомандувачем ЗСУ 27 липня 2021 року. На цій посаді він змінив Руслана Хомчака, який пішов у відставку, залишивши свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського.
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