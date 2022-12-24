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Залужний звернувся до партнерів України: ціна миру надзвичайно висока

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos com ua)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав партнерів з Різдвом та нагадав про ціну миру, яку платить зараз Україна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Сердечно вітаю наших партнерів і всіх, хто відзначає Різдво 25 грудня, з майбутніми святами. Дорогі брати по зброї! Ми часто згадуємо вислів: "в темні часи добре видно світлих людей". Дякую вам за підтримку та допомогу. За те, що ми разом у цій тяжкій несправедливій та невиправданій війні", - зазначив Залужний.

Він також підкреслив, що дякує партнерам від імені українських захисників, у чиїх руках зброя країн Заходу знищує світове зло і рятує невинні життя.

"Ціна миру дуже висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз у окопі захищає світ від лиха. І повірте, Господь там, поряд з ним. На боці світла та добра, правди і справедливості. Разом переможемо!", - резюмував головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав українців західного обряду з Різдвом та заявив про наближення доброї звістки для нашого народу.

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РіздвоВалерій ЗалужнийЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУ