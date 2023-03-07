Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі: про що говорили

У вівторок, 7 березня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі. Він обговорив з ними хід бойових дій в Україні та постачання військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Telegram.
"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Залужний зустрівся з наступними військовими:
Залужний поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, найбільш детально зупинився на Східному напрямку та розповів про деталі перебігу подій у Бахмуті.
"Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", - заявив головнокомандувач ЗСУ.
Військові продовжили діалог стосовно підготовки українських військових та домовилися надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах
Нагадаємо, що у четвер, 2 березня, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів чергову телефонну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
У суботу, 4 березня, до України приїхав начальник Штабу оборони Збройних сил Канади Вейн Ейр.
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