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Залужный встретился с генералами США, Британии и Польши: о чем говорили

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Вторник 07 марта 2023 20:53
Залужный встретился с генералами США, Британии и Польши: о чем говорили Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 марта, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с генералами США, Британии и Польши. Он обсудил с ними ход боевых действий в Украине и поставку военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Telegram.

"Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Залужный встретился со следующими военными:

  • Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – Командующим ВС США в Европе генералом ВС ВС США Кристофером Каволи;
  • Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином;
  • начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генералом Раймундом Анджейчаком;
  • Командующим группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио А. Агуто.

Залужный проинформировал о ситуации на поле боя в Украине, наиболее подробно остановился на Восточном направлении и рассказал о деталях хода событий в Бахмуте.

"Не менее тщательно обсудили поставки военной помощи - вооружения и боеприпасов. Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия - остаются сверхважными", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Военные продолжили диалог о подготовке украинских военных и договорились в дальнейшем совместно работать в этих и других важных направлениях.

Напомним, что в четверг, 2 марта, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел очередной телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В субботу, 4 марта, в Украину приехал начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр.

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