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Залужний зробив заяву після звільнення та отримання звання Героя

Фото: Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Валерій Залужний зробив першу заяву після звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил та отримання звання Героя України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Валерія Залужного.

Залужний наголосив, що для нього велика честь отримати звання Героя України.

"Честь і відповідальність, які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, попри те, що зараз не обіймаю посад. Це ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!", - написав він.

Звільнення Залужного та призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Варто зазначити, що чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

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Валерій ЗалужнийВСУ