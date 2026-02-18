Залужний заявив про обшук СБУ під час контрнаступу 2022 року

За словами Залужного, у середині вересня 2022 року, під час контрнаступу України на північному сході, у його офісі з'явилися десятки працівників СБУ для обшуку приміщення. Він також підкреслив, що у той час там було понад десяток британських офіцерів.

Екс-головнокомандувач також розповів, що цей рейд СБУ становив "загрозу", адже вони відмовились повідомити, що саме шукають, тому він завадив їм перебирати документи та комп'ютери.

Він також зазначив, що у присутності агентів зателефонував керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку та різко попередив: "Я сказав Єрмаку, що відіб'ю цей напад, бо знаю, як воювати".

Потім Залужний зателефонував тодішньому керівнику СБУ Василю Малюку, щоб запитати, що відбувається. Малюк сказав, що нічого не знає про рейд, і пообіцяв розібратися з цим.

У чому причина можливого обшуку

Пізніше він дізнався, що підлеглі Малюка двома днями раніше звернулося до районного суду Києва з намаганням отримати ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, отриманим агентством AP, агентство мало намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація.

Але стриптиз-клуб, згаданий у заяві, був закритий за цією адресою, ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що представники СБУ навряд чи могли помилково визначити місцезнаходження головного військового командного центру країни.

Що кажуть у СБУ

Після публікації інтерв'ю Залужного, РБК-Україна звернулося до прес-служби СБУ за коментарем. Там відповіли, що в той період відбувались слідчі дії в рамках кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес.

За однією з адрес на той час був нещодавно розміщений один з законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.

"По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена", - додали у прес-службі СБУ.