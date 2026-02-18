Залужний заявив про обшук СБУ під час контрнаступу 2022 року

Служба безпеки України намагалась провести обшук кабінету головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час осіннього контрнаступу 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
За словами Залужного, у середині вересня 2022 року, під час контрнаступу України на північному сході, у його офісі з'явилися десятки працівників СБУ для обшуку приміщення. Він також підкреслив, що у той час там було понад десяток британських офіцерів.
Екс-головнокомандувач також розповів, що цей рейд СБУ становив "загрозу", адже вони відмовились повідомити, що саме шукають, тому він завадив їм перебирати документи та комп'ютери.
Він також зазначив, що у присутності агентів зателефонував керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку та різко попередив: "Я сказав Єрмаку, що відіб'ю цей напад, бо знаю, як воювати".
Потім Залужний зателефонував тодішньому керівнику СБУ Василю Малюку, щоб запитати, що відбувається. Малюк сказав, що нічого не знає про рейд, і пообіцяв розібратися з цим.
Пізніше він дізнався, що підлеглі Малюка двома днями раніше звернулося до районного суду Києва з намаганням отримати ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, отриманим агентством AP, агентство мало намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація.
Але стриптиз-клуб, згаданий у заяві, був закритий за цією адресою, ще до повномасштабного вторгнення Росії.
Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що представники СБУ навряд чи могли помилково визначити місцезнаходження головного військового командного центру країни.
Після публікації інтерв'ю Залужного, РБК-Україна звернулося до прес-служби СБУ за коментарем. Там відповіли, що в той період відбувались слідчі дії в рамках кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес.
За однією з адрес на той час був нещодавно розміщений один з законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.
"По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена", - додали у прес-службі СБУ.
Під час харківської наступальної операції восени 2022 року за рахунок військової кмітливості вдалося за кілька днів звільнити майже всю Харківську область та частину територій на сході.
Вже 6 вересня українські війська перейшли у наступ у напрямках Балаклія - Волохів Яр - Шевченкове - Куп'янськ та на схід від Балаклії. До 13 вересня ЗСУ звільнили всю Харківську область на захід від річки Оскол.
Селище Куп'янськ-Вузловий на східному березі Оскола повернулося під контроль ЗСУ 16 вересня, як і східна частина Куп'янська. За два дні весь східний берег перейшов під контроль України. Українські сили продовжили рух на схід від Дворічної та Куп'янська.
До 26 вересня значну частину Куп'янського району звільнили. Тоді ж війська просунулися на північ із Донецької області у бік Борової, 30 вересня вони звільнили Ямпіль, ключове селище за 8 кілометрів на південний схід від Лимана. Це місто на Донеччині було звільнене 1 жовтня 2022 року.