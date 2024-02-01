Залужний вважає, що безпілотники допоможуть Україні вийти з позиційної війни

За словами Залужного, основною причиною зміни стратегії та способів застосування військ є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем. Він зауважив, що їх застосування стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань.

"Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - каже Залужний.

Однак він вважає, що наразі є низка факторів, які безумовно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони.

На його думку, це нестабільна політична ситуація навколо України. А також висока ймовірність провокування Росією низки конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену і відволікання основних партнерів від підтримки України.

Залужний звернув увагу і на виснаженість партнерів, зокрема їх запасів ракет та боєприпасів до артилерії та ППО. На це вплинула висока інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на фоні світового дефіциту пороху.

Заяви Залужного щодо позиційної війни

У листопади минулого року Валерій Залужний вже говорив про те, що війна в Україні зараз переходить на новий етап. Тоді він розповів, що військові називають його "позиційною" війною статичного та виснажливого бою.

Вже тоді Залужний заявляв, що Україні необхідно наносити масовані удари з використанням приманок і ударних безпілотників. Це дозволить перевантажити системи протиповітряної оборони Росії.