Залужний вперше взяв участь у засіданні "Рамштайн"

"Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час", - написав Залужний.

Він також подякував партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка значно зміцнює позиції та можливості України.

"Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові", - підкреслив він.

Сьогодні стартував "Рамштайн-17"

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада проходить нове засідання у форматі "Рамштайн". Це вже 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Традиційно її відкрив глава Міноборони США Ллойд Остін.

Очікується, що партнери сьогодні обговорять посилення української протиповітряної оборони та нагальних потреб на фронті.

Які події передували новому "Рамштайну" та чого очікувати від нової зустрічі союзників - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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