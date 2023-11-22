Залужный впервые принял участие в заседании "Рамштайна"

"Детально проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте усложнена, однако контролируема. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции. Доложил о действиях россиян, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время", - написал Залужный. .

Он также поблагодарил партнеров за работу коалиции способностей, которая значительно укрепляет позиции и возможности Украины.

"Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, РЭБ и другие важные составляющие", - подчеркнул он.

Сегодня стартовал "Рамштайн-17"

Напомним, что сегодня, 22 ноября, проходит новое заседание в формате "Рамштайн". Это уже 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины. Традиционно ее открыл глава Минобороны США Ллойд Остин.

Ожидается, что партнеры сегодня обсудят усиление украинской противовоздушной обороны и неотложных потребностей на фронте.

Какие события предшествовали новому "Рамштайну" и чего ждать от новой встречи союзников - читайте в материале РБК-Украина.

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