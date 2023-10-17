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Залужний вперше показав запуск ракет ATACMS в Україні

Фото: Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 17 жовтня, вперше показав запуск ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"ATACMS. Робота наших воїнів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити запуск трьох далекобійних ракет. 

Головнокомандувач подякував військовим за службу, а партнерам за підтримку. 

Удар по аеродромах в окупації

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, українські військові завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки було знищено дев'ять гелікоптерів росіян, систему протиповітряної оборони, склад боєприпасів і не тільки.

При цьому пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що для атаки українські військові використовували ракети ATACMS з радіусом дії приблизно 160 кілометрів (звичайна дальність - 300 кілометрів). Їх, за інформацією журналістів, передали ЗСУ у невеликій кількості.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав, що українські військові вже використовують американські далекобійні ракети ATACMS проти російських окупантів.

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