Залужний висловився про скандал в Міноборони й заступився за Резнікова

"У Міноборони та ЗСУ сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування", - наголосив він.

Залужний також зазначив, що система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни.

Він підкреслив, що "перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил".

Нагадаємо, 23 січня відбулося засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де було присутнє керівництво Міноборони.

Приводом для виклику керівництва Міноборони на засідання комітету ВР стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

Олексій Резніков оприлюднив пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових.