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Залужний висловився про скандал в Міноборони й заступився за Резнікова

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Сергей Новиков

Військовослужбовці Збройних сил України забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості, а будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Facebook.

"У Міноборони та ЗСУ сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування", - наголосив він.

Залужний також зазначив, що система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни.

Він підкреслив, що "перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил".

Нагадаємо, 23 січня відбулося засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де було присутнє керівництво Міноборони.

Приводом для виклику керівництва Міноборони на засідання комітету ВР стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

Олексій Резніков оприлюднив пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових.

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Олексій РезніковВалерій Залужний