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Залужний відповів на ядерні погрози Росії: мене це зовсім не зупиняє

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на ядерні погрози Росії. Він заявив, що це його не зупинить на шляху до звільнення всіх українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в інтерв'ю The Washington Post.

Видання зазначає, що найгірший сценарій, який може розглядати головнокомандувач ЗСУ - це загроза ядерного удару Росії. Також, за даними розвідки, росіяни можуть готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС.

Проте Валерій Залужний різко відповів на погрози РФ та російського диктатора Володимира Путіна.

"Мене це зовсім не зупиняє.

Володимир Зеленський повідомив, що окупанти можуть здійснити теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

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