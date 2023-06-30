Залужний відповів на ядерні погрози Росії: мене це зовсім не зупиняє

Видання зазначає, що найгірший сценарій, який може розглядати головнокомандувач ЗСУ - це загроза ядерного удару Росії. Також, за даними розвідки, росіяни можуть готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС.

Проте Валерій Залужний різко відповів на погрози РФ та російського диктатора Володимира Путіна.

"Мене це зовсім не зупиняє.

Володимир Зеленський повідомив, що окупанти можуть здійснити теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

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