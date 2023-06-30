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Залужный ответил на ядерные угрозы России: меня это совсем не останавливает

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на ядерные угрозы России. Он заявил, что это его не остановит на пути к освобождению всех украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в интервью The Washington Post.

Издание отмечает, что самый плохой сценарий, который может рассматривать главнокомандующий ВСУ - это угроза ядерного удара России. Также, по данным разведки, россияне могут готовить теракт на оккупированной Запорожской АЭС.

Однако Валерий Залужный резко ответил на угрозы РФ и российского диктатора Владимира Путина.

"Меня это совсем не останавливает.

Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты могут совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

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