Залужный ответил на ядерные угрозы России: меня это совсем не останавливает

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на ядерные угрозы России. Он заявил, что это его не остановит на пути к освобождению всех украинских территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в интервью The Washington Post.
Издание отмечает, что самый плохой сценарий, который может рассматривать главнокомандующий ВСУ - это угроза ядерного удара России. Также, по данным разведки, россияне могут готовить теракт на оккупированной Запорожской АЭС.
Однако Валерий Залужный резко ответил на угрозы РФ и российского диктатора Владимира Путина.
"Меня это совсем не останавливает.
Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты могут совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.
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