UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний розвінчав російський фейк про своє "поранення"

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний здоровий та не отримував жодних поранень, про які розповідає російська пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полковника ЗСУ, блогера Анатолія Штефана "Штірліца" в Telegram.

Полковник показав відео, на якому Залужний дякує всім українцям за підтримку і запевняє у перемозі нашої країни над російськими окупантами.

"Погані новини для російської пропаганди! Валерій Федорович почувається добре і продовжує планувати визволення українських земель від російських окупантів", - написав Штефан.

Фейки про поранення Залужного

Нагадаємо, останнім часом російська пропаганда активно поширює вкиди про зникнення або поранення головнокомандувача ЗСУ.

Так, пропутінські ЗМІ писали, що український генерал нібито отримав серйозні поранення внаслідок ракетного удару військ РФ по командному пункту в Херсонській області.

Такі фейки розвінчав секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов, зазначивши, що Залужний доповідав на вчорашній Ставці верховного головнокомандувача.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВалерій ЗалужнийпропагандистВійна Росії проти України