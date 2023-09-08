Залужний розповів командувачу сил НАТО у Європі про контрнаступ ЗСУ

Військові обговорили питання, що стосуються фронту.

"Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями", - розповів Залужний.

За його словами, попри шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед. Командувачі також обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії.

"Подякував союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією", - написав Залужний.

Контрнаступ Збройних сил України

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни під час контрнаступальних дій на півдні країни успішно виснажують сили російських окупантів. Зокрема вони можуть досягти успіхів до кінця поточного року.

Тим часом Розвідуправління Міноборони Штатів вважає, що ЗСУ мають в наявності 6-7 тижнів для можливості проводити наступ. Водночас експерти стверджують, що сьогодні передчасно робити висновки про можливі результати.

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