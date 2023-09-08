Залужный рассказал командующему силами НАТО в Европе о контрнаступлении ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Военные обсудили вопросы, касающиеся фронта.
"Ознакомил генерала Каволи с обстановкой на линии столкновения, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями", - рассказал Залужный.
По его словам, несмотря на яростное сопротивление врага, наши воины продолжают двигаться вперед. Командующие также обменялись мнениями по поводу возможных планов противника, а также обсудили оборонные потребности украинской армии.
"Поблагодарил союзников за решительную поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией", - написал Залужный.
Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины во время контрнаступательных действий на юге страны успешно истощают силы российских оккупантов. В частности, они могут достичь успехов до конца текущего года.
Между тем, Разведуправление Минобороны Штатов считает, что ВСУ имеют в наличии 6-7 недель для возможности проводить наступление. В то же время эксперты утверждают, что сегодня преждевременно делать выводы о возможных результатах.
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