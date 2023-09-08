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Залужный рассказал командующему силами НАТО в Европе о контрнаступлении ВСУ

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Военные обсудили вопросы, касающиеся фронта.

"Ознакомил генерала Каволи с обстановкой на линии столкновения, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями", - рассказал Залужный.

По его словам, несмотря на яростное сопротивление врага, наши воины продолжают двигаться вперед. Командующие также обменялись мнениями по поводу возможных планов противника, а также обсудили оборонные потребности украинской армии.

"Поблагодарил союзников за решительную поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией", - написал Залужный.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины во время контрнаступательных действий на юге страны успешно истощают силы российских оккупантов. В частности, они могут достичь успехов до конца текущего года.

Между тем, Разведуправление Минобороны Штатов считает, что ВСУ имеют в наличии 6-7 недель для возможности проводить наступление. В то же время эксперты утверждают, что сегодня преждевременно делать выводы о возможных результатах.

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