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Залужний розповів генералу США про єдину "зброю масової поразки" в Україні

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Київ, Вівторок 25 жовтня 2022 01:36
Залужний розповів генералу США про єдину "зброю масової поразки" в Україні Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Єдина зброя "масової поразки", яка має в Україні гордість, сміливість і спрагу перемогти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний запевнив, що російські звинувачення щодо планів України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а ЗСУ не мають жодного виду зброї масової поразки.

Наголосив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, будинки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує росія для того, щоби вбивати українців. Я все одно захищатиму свій народ і свою країну.

Він також розповів, що ЗСУ проводять активну оборону та наступальні дії у головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, заняття панівних висот та вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але цілком контрольована.

Росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману з приводу своїх реальних намірів, проте ці спроби зазнають невдачі - ми бачимо реальний стан справ і реагуємо належним чином.

У відповідь на запитання свого американського колеги про способи та засоби протидії масованим атакам БПЛА типу Shahed-136 Залужний поділився досвідом ЗСУ.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков та голова Пентагону Ллойд Остін під час телефонної розмови обговорили провокацію Росії з "брудною бомбою" та новий пакет військової допомоги.

Резніков у свою чергу повідомив колегам, що Україна відкрита для моніторингових місій .

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Валерій Залужний ВСУ
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