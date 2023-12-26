Залужний про роботу ТЦК: я не задоволений

Залужний розповів, що робота зі зміни керівництва територіальних центрів комплектування триває.

За його словами, на безпосередню роботу центрів це не вплинуло.

"Люди, які працюють у ТЦК - це окрема спеціальність, необхідно мати певний набір знань, навичок і вмінь, які дозволяють працівникам ТЦК виконувати свої обов'язки. Як ззовні ТЦК, так і всередині цього організму", - сказав головком.

Він уточнив, що можливості з прийому особового складу Територіальні центри комплектування не втратили.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оцінювати рекрутинг зарано. Але вважає, що мобілізацію треба повернути ті рамки, які працювали раніше.

Напередодні Кабінет міністрів вніс до Ради законопроект щодо мобілізації. Пропонується знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші ініціативи.

Детальніше читайте у матеріалі "Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроекту про мобілізацію: короткий переказ".