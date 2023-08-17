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Залужний провів ще одну розмову з Міллі: обговорили потреби ЗСУ

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Четвер 17 серпня 2023 19:50
Залужний провів ще одну розмову з Міллі: обговорили потреби ЗСУ Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного в Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ під час переговорів розповів про оперативну обстановку на фронті та українські плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи.

Також Залужний детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів.

Український та американський військові чиновники обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ.

"Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу. Продовжуємо консолідувати зусилля, щоб перемогти агресора", - заявив Залужний.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська просувалися в Запорізькій та Донецькій областях. А росіяни залишили свої позиції в Урожайному.

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Валерій Залужний ВСУ Війна Росії проти України Сполучені Штати Америки
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