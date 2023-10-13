Залужний провів першу розмову з новим командувачем армії США

"Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани", - написав Залужний.

Головнокомандувач також обговорив з генералом Брауном нагальні потреби Збройних Сил України, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Залужний подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Окремо зупинилися на питанні підготовки українських військовослужбовців та відновлення підрозділів.

Своєю чергою генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією.

Чарльз Браун - новий командувач армії США

Американський генерал Чарльз Браун 1 жовтня офіційно став новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. На цій посаді він замінив Марка Міллі.

Що відомо про американського генерала Брауна та чому його призначення важливе для нашої країни - читайте у матеріалі РБК-Україна.