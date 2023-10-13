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Залужный провел первый разговор с новым командующим армией США

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Валерия Залужного.

"Прежде всего, детально ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его возможных планах", - написал Залужный.

Главнокомандующий также обсудил с генералом Брауном неотложные потребности Вооруженных Сил Украины, в том числе средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды. Залужный поблагодарил за очередной пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.

Отдельно остановились на вопросе подготовки украинских военнослужащих и возобновлении подразделений.

В свою очередь генерал Браун выразил уверенность в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией.

Чарльз Браун - новый командующий армией США

Американский генерал Чарльз Браун 1 октября официально стал новым главой Объединенного комитета начальников штабов США. В этой должности он заменил Марка Милли.

Что известно об американском генерале Брауне и почему его назначение важно для нашей страны - читайте в материале РБК-Украина.

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Валерий ЗалужныйСоединенные Штаты Америки