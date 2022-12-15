Залужний провів перемовини з генералом США Міллі: обговорили постачання зброї Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень було постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram .

"Сподіваюся на подальшу дієву підтримку у реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України", - додав головнокомандувач.

За словами Залужного, в ході обговорень він поділився з американським колегою своїм головним висновком активної війни з Росією - "з таким ворогом не лише потрібно, а й цілком можливо воювати аж до кінця".

"Підтримую постійний діалог із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєнь, боєприпасів та техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії", - написав він за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше Залужний заявляв, що потреби у новій мобілізації в Україні немає. Натомість нашим захисникам потрібні танки.

Також ми писали, що,за словами Залужного, зараз російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу".

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