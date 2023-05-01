Залужний провів нові переговори з Міллі: обговорили ситуацію на фронті та постачання зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій", - написав Залужний.

Головнокомандувач розповів Міллі про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Також наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

"Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.Дякую генералу Міллі за допомогу. Продовжуємо координувати зусилля у боротьбі з російським агресором", - додав Залужний.