Залужний привітав Усика з перемогою: "Він не лише бився"

Що Залужний сказав про Усика

Так, колишній головнокомандувач висловився про те, що боксер присвятив свою перемогу тим, хто захищає Україну на фронті.

"Вітаю Олександра з впевненою Перемогою. Перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, а й усім нам", - написав Залужний.

Коли ж він говорив про перемогу Усика, то висловився й про війну.

"Ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає. Як не мав його і Олександр. Тому він не лише бився, а й важко і наполегливо готувався. Готувався розраховувати лише на власні сили. Знав, що йому потрібно, і йшов до цього", - наголосив Залужний.

Також головнокомандувач подякував Усику. Залужний зазначив, що своєю перемогою боксер усіх надихає.

"А ще - думав про те, що є ті, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне усіх нас. Дякуємо, Козаче, за науку і натхнення", - резюмував він.

Як Усик переміг Дюбуа

В ніч на 20 липня українець вийшов на ринг проти британця. І вже у п'ятому раунді настав переламний момент. Усик зумів "пробити" захист Дюбуа, хоча той намагався використати "фішки" з минулого бою, коли бив у корпус.

Втім, це не допомогло британцю. Українець "закидав" його своїми фірмовими комбінаціями з потужних ударів. Дюбуа почав помітно слабшати. Він пропускав удари, внаслідок чого Усик переміг його двома нокдаунами.

Відео переможних ударів Усика