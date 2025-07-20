Залужний привітав Усика з перемогою: "Він не лише бився"

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до боксера Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу. Він не просто привітав його з перемогою, а висловився про важливі сенси.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Залужний написав на своїй сторінці на Facebook.
Так, колишній головнокомандувач висловився про те, що боксер присвятив свою перемогу тим, хто захищає Україну на фронті.
"Вітаю Олександра з впевненою Перемогою. Перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, а й усім нам", - написав Залужний.
Коли ж він говорив про перемогу Усика, то висловився й про війну.
"Ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає. Як не мав його і Олександр. Тому він не лише бився, а й важко і наполегливо готувався. Готувався розраховувати лише на власні сили. Знав, що йому потрібно, і йшов до цього", - наголосив Залужний.
Також головнокомандувач подякував Усику. Залужний зазначив, що своєю перемогою боксер усіх надихає.
"А ще - думав про те, що є ті, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне усіх нас. Дякуємо, Козаче, за науку і натхнення", - резюмував він.
В ніч на 20 липня українець вийшов на ринг проти британця. І вже у п'ятому раунді настав переламний момент. Усик зумів "пробити" захист Дюбуа, хоча той намагався використати "фішки" з минулого бою, коли бив у корпус.
Втім, це не допомогло британцю. Українець "закидав" його своїми фірмовими комбінаціями з потужних ударів. Дюбуа почав помітно слабшати. Він пропускав удари, внаслідок чого Усик переміг його двома нокдаунами.
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