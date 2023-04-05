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Дозволяють влучно бити по росіянам. Військові показали роботу зі снарядами Excalibur

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Україна, Середа 05 квітня 2023 20:17
Дозволяють влучно бити по росіянам. Військові показали роботу зі снарядами Excalibur Фото: військові показали роботу зі снарядами Excalibur (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 квітня, українські військові показали роботу з американськими снарядами Excalibur.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

"Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur", - сказав Володимир, який працює з артилерійськими розрахунками.

За його словами, точність снарядів дозволяє максимально влучно вражати техніку та живу силу противника.

Крім того, він повідомив, що постійне вогневе ураження призвело до втрати противником величезної кількості техніки, зокрема, двох комплексів С-300, з яких росіяни обстрілювали Миколаїв.

Нагадаємо, українські військові вже отримали на озброєння ЗРК Avenger, та навіть показали його в роботі.

Окрім того, нещодавно генерал Олександр Тарнавський показав, як працює французька САУ Caesar на Донбасі.

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