Залужный показал, как минометчики с аэроразведкой уничтожают россиян под Бахмутом

Украинские военные ежедневно обороняют Бахмут и ударяют по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram .

Залужный сообщил, что минометные расчеты 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны вместе с аэроразведкой и корректировщиками эффективно уничтожают противника под Бахмутом и крепко держат оборону.

"Наша задача - чтобы враги быстрее кончились и Украина зажила мирной жизнью", - рассказали бойцы 127 ОБр ТрО.

Напомним, вчера главнокомандующий показал, как украинские военные работают с американскими снарядами Excalibur.

Кроме того, недавно генерал Александр Тарнавский показал, как работает французская САУ Caesar на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.