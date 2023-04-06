ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный показал, как минометчики с аэроразведкой уничтожают россиян под Бахмутом

Новина українською →
Бахмут, Четверг 06 апреля 2023 18:57
Залужный показал, как минометчики с аэроразведкой уничтожают россиян под Бахмутом Фото: Главнокомандующий ВСУ показал работу украинских военных в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ежедневно обороняют Бахмут и ударяют по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram .

Залужный сообщил, что минометные расчеты 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны вместе с аэроразведкой и корректировщиками эффективно уничтожают противника под Бахмутом и крепко держат оборону.

"Наша задача - чтобы враги быстрее кончились и Украина зажила мирной жизнью", - рассказали бойцы 127 ОБр ТрО.

Напомним, вчера главнокомандующий показал, как украинские военные работают с американскими снарядами Excalibur.

Кроме того, недавно генерал Александр Тарнавский показал, как работает французская САУ Caesar на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Бахмут Валерий Залужный Война России против Украины
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам