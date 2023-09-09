Залужний поговорив з румунським генералом після інциденту з "Шахедом"

Розмова Залужного та начальника штабу оборони ЗС Румунії відбулася у п'ятницю, 8 вересня. Командувачі обговорили російські атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї.

"Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України", - зазначив Залужний.

Що сталося

В ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре атакували дронами-камікадзе портову інфраструктуру в Одеській області. Після того Міністерстві закордонних справ України повідомило, що уламки російського "Шахеда" впали на території Румунію, яка є членом НАТО.

Румунські МЗС та Міноборони спочатку спростовували цю інформацію. Проте 5 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар все ж визнав, що уламки російського безпілотника впали на румунську територію поблизу кордону з Україною.

Румунія заявила, що посилить безпекові заходи біля кордону з Україною, а США відправлять до регіону додаткові літаки.

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