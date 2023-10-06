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Залужний побував на півдні Україні та провів роботу з військовими

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала побували на півдні України. Вони відвідали оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного у Telegram.

Залужний та Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій.

Військове керівництво проаналізувало загрози з боку ворога. Командувачі також визначили подальші дії Сил оборони з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті.

Варто зазначити, що оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" охоплює Запорізьку область і територію аж до Авдіївки Донецької області.

 

Бої на півдні України

Влітку наші воїни посилили наступальні дії на півдні України. Активні бої точаться у Запорізькій області, де захисникам вдалося звільнити низку населених пунктів.

Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, але окупанти намагаються відбити втрачені позиції.

Більше детально про головні події на фронті за останній тиждень - в огляді РБК-Україна.

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Збройні сили УкраїниВалерій ЗалужнийГенштаб ВСУВійна в Україні