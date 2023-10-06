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Залужный побывал на юге Украины и провел работу с военными

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала побывали на юге Украины. Они посетили оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

Залужный и Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций.

Военное руководство проанализировало угрозы со стороны врага. Командующие также определили дальнейшие действия Сил обороны с учетом постоянной смены оперативной обстановки на фронте.

Следует отметить, что оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" охватывает Запорожскую область и территорию вплоть до Авдеевки Донецкой области.

 

Бои на юге Украины

Летом наши воины усилили наступательные действия на юге Украины. Активные бои ведутся в Запорожской области, где защитникам удалось освободить ряд населенных пунктов.

Сейчас Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, но оккупанты пытаются отбить утраченные позиции.

Более подробно о главных событиях на фронте за последнюю неделю - в обзоре РБК-Украина.

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Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйГенштаб ВСУВойна в Украине